Хорватия повторила рекорд сборной Аргентины

В четвертьфинальном матче ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Россию и вышла в полуфинал турнира.

Как сообщает Mister Chip, "шашечные" стали второй командой в истории, которой удалось пройти две подряд стадии мундиаля благодаря победам в серии пенальти.

Ранее подобное удавалось только сборной Аргентины в 1990 году.

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