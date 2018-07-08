Хорватия повторила рекорд сборной Аргентины

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Хорватия повторила рекорд сборной Аргентины

В четвертьфинальном матче ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Россию и вышла в полуфинал турнира.

Как сообщает Mister Chip, "шашечные" стали второй командой в истории, которой удалось пройти две подряд стадии мундиаля благодаря победам в серии пенальти.

Ранее подобное удавалось только сборной Аргентины в 1990 году. 

Не пропустите: Сборная Хорватии пробилась в полуфинал Чемпионата Мира во второй раз в истории. | http://soccernews.ru

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