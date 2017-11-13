Хорватия празднует выход на Чемпионат Мира-2018

Сборная Хорватии по сумме двух встреч одолела Грецию (4:1 и 0:0) в стыковых отборочных матчах Чемпионата Мира-2018 и завоевала путевку на мундиаль.

После матча официальный твиттер хорватской сборной опубликовал фотографию счастливой команды и тренерского штаба.

"Россия, мы идем!" – говорится в сообщении.

Фото: Радость хорватов.

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