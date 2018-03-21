Хорватия представила форму на ЧМ-2018

Сборная Хорватии презентовала игровую форму, в которой команда будет выступать на Чемпионате Мира-2018, сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.

Домашняя формы выполнена традиционно, в красно-белых цветах в шашечку. Гостевой комплект – темно-синий с таким же узором.

Экипировка изготовлена компанией Nike.

Фото: Хорваты представили форму.

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