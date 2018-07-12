Хорватия примет решение о награждении медалями ЧМ-2018 Вукоевича и Калинича
Руководство хорватской федерации футбола пока не приняло решение о награждении медалями Чемпионата Мира-2018 нападающего Николу Калинича и бывшего члена тренерского штаба Огнена Вукоевича.
Напомним, что Калинич отказался выйти на замену в матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с Нигерией (2:0) и после этого был отчислен из команды.
Что касается Вукоевича, то его уволили из сборной из-за видео, в котором он вместе с Домагоем Видой посвятил Украине победу над Россией в матче 1/4 финала.
Хорватия вышла в финал ЧМ-2018 и уже точно гарантировала себе, как минимум, серебряные медали.
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