Хорватия приняла важное решение о медали ЧМ-2018 для Калинича

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Хорватия приняла важное решение о медали ЧМ-2018 для Калинича

Пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пачак заявил, что нападающий Никола Калинич получит серебряную медаль Чемпионата Мира-2018.

"Калинич также получит медаль. Это решение игроков", – приводит слова Пачака 24sata.

Напомним, что Калинич был отчислен из команды после первого тура группового этапа ЧМ-2018, так как отказался выйти на замену в конце матча с Нигерией (2:0).

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