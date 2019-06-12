Хорватия проиграла Тунису в товарищеском матче
Сборная Хорватии дома провела товарищеский матч с Тунисом.
Вице-чемпионы мира пропустили быстрый гол, однако сразу после перерыва сумели отыграться. Тем не менее, последнее слово было за африканцами, которые одержали сенсационную победу.
Хорватия – Тунис - 1:2
Голы: 0:1 – 16 Бадри, 1:1 – 47 Петкович, 1:2 – 70, пенальти Слити.
Хорватия: Слуга, Ловрен (Бартолец, 46), Бенкович, Вида, Мельняк, Пашалич (Модрич, 70), Брекало (Халилович, 58), Бадель (Брозович, 55), Ковачич (Перишич, 55), Петкович, Крамарич (Цакташ, 63).
Тунис: Ассен, Бронн, Бедуи, Мерья, Хаддади, Бадри (Дрэгер, 63), Скири (Маалуль, 89), Мсакни (Слити, 62), Шалали (Сасси, 77), Хазри (Хенисси, 83), Кешрида.
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