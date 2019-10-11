Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью

Хорватия разгромила Венгрию, а Словакия и Уэльс обменялись голами в матчах отбора Евро-2020.

Хорватия - Венгрия - 3:0 (3:0)

Голы: Модрич, 5 - 1:0, Петкович, 24 - 2:0, Петкович, 42 - 3:0.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Д.Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Ковачич, 67), Ракитич (Влашич, 74), Брозович, Перишич (Брекало, 60), Петкович, Ребич.

Венгрия: Гулачи, Кадар (Ланг, 46), Корхут, Орбан, Джуджак (Надь, 60), Ловренчич, Хольман, Кляйнхайслер, М.Вида, Шоллои (Варга, 76), Солои.

Словакия - Уэльс - 1:1 (0:1)

Голы: Мур, 25 - 0:1, Куцка, 53 - 1:1.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Гараслин, 79), Руснак, Лоботка, Боженик (Шафранко, 86).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 58), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 66), Джеймс, Бэйл, Мур.

Хорватия с 13 баллами возглавила турнирную таблицу группы Е, Словакия с 10 очками расположилась на 2 строчке. Венгрия с 9 баллами занимает 3 место, а Уэльс с 7 очками - на 4 позиции.

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