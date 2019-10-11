Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью
Хорватия разгромила Венгрию, а Словакия и Уэльс обменялись голами в матчах отбора Евро-2020.
Хорватия - Венгрия - 3:0 (3:0)
Голы: Модрич, 5 - 1:0, Петкович, 24 - 2:0, Петкович, 42 - 3:0.
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Д.Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Ковачич, 67), Ракитич (Влашич, 74), Брозович, Перишич (Брекало, 60), Петкович, Ребич.
Венгрия: Гулачи, Кадар (Ланг, 46), Корхут, Орбан, Джуджак (Надь, 60), Ловренчич, Хольман, Кляйнхайслер, М.Вида, Шоллои (Варга, 76), Солои.
Словакия - Уэльс - 1:1 (0:1)
Голы: Мур, 25 - 0:1, Куцка, 53 - 1:1.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Гараслин, 79), Руснак, Лоботка, Боженик (Шафранко, 86).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 58), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 66), Джеймс, Бэйл, Мур.
Хорватия с 13 баллами возглавила турнирную таблицу группы Е, Словакия с 10 очками расположилась на 2 строчке. Венгрия с 9 баллами занимает 3 место, а Уэльс с 7 очками - на 4 позиции.
А еще: Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
-
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
-
Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии
-
Адиев объявил об уходе из "Ахмата"
-
Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Головин высказался о разгромной победе сборной России
-
Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче
-
России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией
-
1
Дзюба: "Для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов"
-
Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью
-
Польша, Северная Македония и Австрия добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Депай помог сборной Голландии обыграть Северную Ирландию
-
Федун прокомментировал разгромную победу сборной России
-
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
-
ФИФА разрешила игроку "Барселоны" Фати выступать за сборную Испании
-
1
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
-
"Бавария" планирует выкупить Перишича у "Интера"
-
Левандовски забил в 7-м матче подряд
-
Дешам объяснил решение исключить Мбаппе из состава сборной Франции
-
Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии
-
Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии
-
Хавбек "Манчестер Сити" Родри назвал лучшую команду в Европе
-
Шалимов прокомментировал уход из "Ахмата" своего помощника Адиева
-
Воспитанник "Реала" Медран стал игроком "Чикаго Файр"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3