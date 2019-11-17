Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020.
Группа Е
Хорватия - Словакия 3:1
Голы: Боженик, 32 - 0:1, Влашич, 56 - 1:1, Петкович, 60 - 2:1, Перишич, 74 - 3:1
Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Перич, Едвай, Баришич, Перишич (Оршич, 82), Брозович, Модрич, Влашич (Ковачич, 75), Петкович, Ребич (Брекало, 54).
Словакия: Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Руснак (Гараслин, 63), Куцка (Грошовски, 79), Мак, Боженик (Дюриш, 72).
Удаление: Мак (66).
Группа G
Израиль - Польша 1:2
Голы: Крыховяк, 4 - 0:1, Пентек, 54 - 0:2, Даббур, 88 - 1:2
Израиль: Марциано, Таа (Хазиза, 43), Даса, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Кайяль (Эльмкис, 79), Битон, Натхо, Глазер, Захави, Даббур.
Польша: Щесны, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца, Шиманьски (Левандовски, 63), Крыховяк (Фурман, 84), Белик, Франковски, Зелиньски, Пентек (Клих, 70).
Австрия - Северная Македония 2:1
Голы: Алаба, 7 - 1:0, Лайнер, 48 - 2:0, Стояновски, 90 - 2:1
Австрия: Шлагер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба (Грегорич, 90), Лаймер (Ильзанкер, 90), Лазаро (Триммель, 79), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Ульмер.
Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Велкоски, Ристовски, Тошевски (Аврамовски, 62), Костадинов, Младеновски (Зайков, 46), Спировски, Барди, Элмаз, Трайковски (Стояновски, 13).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3