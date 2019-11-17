Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше

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Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020.

Группа Е

Хорватия - Словакия 3:1

Голы: Боженик, 32 - 0:1, Влашич, 56 - 1:1, Петкович, 60 - 2:1, Перишич, 74 - 3:1

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Перич, Едвай, Баришич, Перишич (Оршич, 82), Брозович, Модрич, Влашич (Ковачич, 75), Петкович, Ребич (Брекало, 54).

Словакия: Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Руснак (Гараслин, 63), Куцка (Грошовски, 79), Мак, Боженик (Дюриш, 72).

Удаление: Мак (66).


Группа G

Израиль - Польша 1:2

Голы: Крыховяк, 4 - 0:1, Пентек, 54 - 0:2, Даббур, 88 - 1:2

Израиль: Марциано, Таа (Хазиза, 43), Даса, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Кайяль (Эльмкис, 79), Битон, Натхо, Глазер, Захави, Даббур.

Польша: Щесны, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца, Шиманьски (Левандовски, 63), Крыховяк (Фурман, 84), Белик, Франковски, Зелиньски, Пентек (Клих, 70).


Австрия - Северная Македония 2:1

Голы: Алаба, 7 - 1:0, Лайнер, 48 - 2:0, Стояновски, 90 - 2:1

Австрия: Шлагер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба (Грегорич, 90), Лаймер (Ильзанкер, 90), Лазаро (Триммель, 79), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Ульмер.

Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Велкоски, Ристовски, Тошевски (Аврамовски, 62), Костадинов, Младеновски (Зайков, 46), Спировски, Барди, Элмаз, Трайковски (Стояновски, 13).

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Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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