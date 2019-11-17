Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020.

Группа Е

Хорватия - Словакия 3:1

Голы: Боженик, 32 - 0:1, Влашич, 56 - 1:1, Петкович, 60 - 2:1, Перишич, 74 - 3:1

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Перич, Едвай, Баришич, Перишич (Оршич, 82), Брозович, Модрич, Влашич (Ковачич, 75), Петкович, Ребич (Брекало, 54).

Словакия: Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Руснак (Гараслин, 63), Куцка (Грошовски, 79), Мак, Боженик (Дюриш, 72).

Удаление: Мак (66).



Группа G

Израиль - Польша 1:2

Голы: Крыховяк, 4 - 0:1, Пентек, 54 - 0:2, Даббур, 88 - 1:2

Израиль: Марциано, Таа (Хазиза, 43), Даса, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Кайяль (Эльмкис, 79), Битон, Натхо, Глазер, Захави, Даббур.

Польша: Щесны, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца, Шиманьски (Левандовски, 63), Крыховяк (Фурман, 84), Белик, Франковски, Зелиньски, Пентек (Клих, 70).



Австрия - Северная Македония 2:1

Голы: Алаба, 7 - 1:0, Лайнер, 48 - 2:0, Стояновски, 90 - 2:1

Австрия: Шлагер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба (Грегорич, 90), Лаймер (Ильзанкер, 90), Лазаро (Триммель, 79), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Ульмер.

Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Велкоски, Ристовски, Тошевски (Аврамовски, 62), Костадинов, Младеновски (Зайков, 46), Спировски, Барди, Элмаз, Трайковски (Стояновски, 13).

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