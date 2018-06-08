Хорватия - Сенегал - 2:1 (обзор)

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Хорватия - Сенегал - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Хорватии и Сенегала.

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