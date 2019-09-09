Хорватия сенсационно потеряла очки в матче с Азербайджаном
В матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Азербайджана отобрала очки у команды Хорватии. Гости открыли счет в первом тайме благодаря голу Модрича с пенальти, но во второй половине встречи азербайджанцев спас от поражения Хализаде.
Несмотря на ничью, Хорватия как минимум на несколько часов вышла на первое место в турнирной таблице группы Е. Азербайджан взял свое первое очко в отборе и занимает последнее, пятое место.
Азербайджан – Хорватия - 1:1 (0:1)
Голы: Модрич, 11 (с пенальти) - 0:1, Хализаде, 72 - 1:1
Хорватия: Ливакович, Баришич, Бартолец (Брекало, 76), Вида, Ловрен, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Петкович, Ребич (Оршич, 86).
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