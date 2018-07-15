Хорватия сократила разрыв в счете в финале ЧМ-2018

Теги францияхорватиямарио манджукич

Хорватия сократила разрыв в счете в финале ЧМ-2018

Сборная Хорватии забила второй гол в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Франции (2:4, второй тайм).

Гол забил хорватский нападающий Марио Манджукич, воспользовавшись грубейшей ошибкой вратаря французов Уго Льориса

Стоит отметить, что Манджукич стал автором самого первого гола в этой встрече, отправив мяч в собственные ворота.

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