Хорватия сократила разрыв в счете в финале ЧМ-2018

Сборная Хорватии забила второй гол в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Франции (2:4, второй тайм).

Гол забил хорватский нападающий Марио Манджукич, воспользовавшись грубейшей ошибкой вратаря французов Уго Льориса.

Стоит отметить, что Манджукич стал автором самого первого гола в этой встрече, отправив мяч в собственные ворота.

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