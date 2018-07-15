Хорватия сравняла счет в финале ЧМ-2018 с Францией

Сборная Хорватии забила гол в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Франции (1:1, первый тайм).

На 28-й минуте встречи счет сравнял хорватский полузащитник Иван Перишич.

Этот гол стал для 29-летнего хорвата третьим на ЧМ-2018.

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