Хорватия уничтожила Мальту и снова приблизилась к России

Фото: твиттер УЕФА

В рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Хорватии разгромила Мальту.

Хорватия идет в группе на втором месте и отстает от лидирующей России на два очка. В следующем туре сборные встретятся в очном противостоянии.

Мальта - Хорватия 1:7

Голы: Перишич, 6 - 0:1, Чалета-Цар, 22 - 0:2, Брозович (аг), 31 - 1:2, Пашалич, 39 - 1:3, Модрич, 45 - 1:4, Маер, 47 - 1:5, Крамарич, 53 - 1:6, Маер, 64 - 1:7

Мальта: Бонелло, Аттард, Аджиус, Пепе, Шоу (Микаллеф, 83), Кристенсен (Пизани, 46), Камензули, Мбонг (Димек, 69), Теума (Гийомье, 63), Дегабриэле, Монтебелло (Сатариано, 62).

Хорватия: Грбич, Гвардиол, Юранович, Чалета-Цар, Соса, Брозович (Якич, 46), Пашалич (Ливая, 62), Маер, Модрич (Влашич, 54), Перишич (Оршич, 54), Крамарич (Петкович, 54).

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