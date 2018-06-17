Хорватия уверенно обыгрывает Нигерию и возглавляет группу "D"

Первый матч в истории между сборными Хорватии и Нигерии обещал быть жарким. Во-первых, в обеих сборных группа атаки значительно сильнее линии обороны. Во-вторых, поражение любой из команд на 80% исключало ее из дальнейшей борьбы за плей-офф, особенно с учетом того, что фантастическая Исландии сыграла вничью с Аргентиной и уже взяла очки с явным лидером группы.

Важность победы сказалась на начале матча. Стартовые 13 минут команды не рисковали и контролировали мяч в центре поля, переходя в затяжные позиционные атаки. Первый опасный момент возник у хорватов. Марио Манджукич получил мяч вблизи ворот и скинул "круглый снаряд" под удар Ивану Перишичу. Полузащитник миланского "Интера" сильно пробил из-за пределов штрафной, однако мяч просвистел над перекладиной. А через две минуты уже Андрей Крамарич пробивал с далека, но "кожаный" пролетел мимо левого угла ворот Узохо.

Нигерия пыталась отвечать на дальние удары "шашечных" и выбегала в быстрые атаки. Одна из таких чуть было не привела к опасному моменту, но на 22 минуте опаснейший прострел в штрафную в исполнении Одиона Игало в последний момент был заблокирован защитниками.

На 31 минуте очень классно пробивал по воротам Анте Ребич. Но выстрел хорватского нападающего был заблокирован защитниками и мяч полетел на угловой, который изменил ход игры. После подачи в исполнении Модрича "кожаный снаряд" прилетел точно в голову Манджукичу. Удар нападающего был не сильным, однако рикошет от ноги Огенекаро Этебо дезориентировал нигерийского голкипера и не позволил ему поймать мяч – 1:0, Хорватия повела!

На 38 минуте хороший момент имел Андрей Крамарич. После подачи с левого фланга форвард "шашечных" выпрыгнул высоко в воздух и пробил по воротам. Мяч пролетел немного выше перекладины.

"Суперорлы" хорошо контролировали мяч и даже пытались организовывать толковые атаки. Но, формально, опасных моментов нигерийцы так и не создали. И даже хороший удар Алекса Ивоби в компенсированное время был заблокирован защитниками и не представлял особой опасности для хорватских ворот.

Начало второго тайма осталось за Нигерией. Команда разыграла несколько стандартов, а на 49 минуте Виктор Мозес пробил в ближний угол с пределов штрафной площади, но мяч прошел мимо.

На 55 минуте первый момент во втором тайме создала Хорватия. Но после прострела с левого фланга Анте Ребич первым касанием пробил мимо ворот. Да и к тому же судья немного притушил горячих хорватских болельщиков, зафиксировав офсайд. После этого игра перешла в режим убаюкивания, когда команды вроде бы бегут в атаку, но при этом не создают ничего опасного.

Веселее дело пошло только на 70 минуте. Во время подачи углового Трост-Экон обнял Марио Манджукича и повалил хорватского форварда на газон. Арбитр не думал ни секунды и указал на точку. К мячу подошел Лука Модрич и хладнокровно развел нигерийского вратаря Узохо и "круглый снаряд" по разным углам. 2:0, и в этот момент в воздухе начал витать запах хорватской победы.

Нигерия сразу же попыталась ответить. На 77 минуте Келечи Ихеаначо продемонстрировал хороший дриблинг и оказался на ударной позиции внутри штрафной площади, но после удара в правый угол мяч пролетел мимо денег. Хотя, попытка была очень даже приличная. А через несколько минут свой шанс имел Виктор Мозес. Вингер подкараулил отскок внутри штрафной площади, но после удара с лета попал в Ивана Стринича.

Хорватия имела несколько заходов на третий гол, однако ничем толковым они не завершились. Таким образом, "шашечные" набрали свои первые 3 очка и возглавили группу "D". В следующем матче подопечные Златко Далича будут противостоять Аргентине. Ну а Нигерия переходит в статус "аутсайдеров" и для камбэка в основную борьбу нужно обязательно обыгрывать Исландию, которая после ничьи с командой Сампаоли свой шанс так просто не упустит.

Хорватия – Нигерия – 2:0

Голы: Этебо, 33 (автогол) – 1:0; Модрич, 72 (пен.) – 2:0.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Модрич, Ракитич – Перишич, Крамарич (Брозович, 60), Ребич (Ковачич, 78) ‒ Манджукич (Пьяца, 86)

Нигерия: Узохо – Шеху, Трост-Экон, Балогун, Идову – Ндиди, оби Микел (Сими, 88) – Ивоби (Муса, 62), Этебо, Мозес – Игало (Ихеаначо, 73).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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