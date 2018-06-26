Хорватия в полурезервном составе обыгрывает Исландию и отправляет викингов домой

Финальный аккорд группы "D" прозвучал именно сегодня. Хорватия и Исландия завершили очную встречу, а это значит, что впереди плей-офф. Подопечным Хадльгримссона нужна была только победа, ведь в любом ином случае они бы оставались за пределами шестнадцати лучших команд мира. Хорватия же все решила еще во втором туре и выходила на противостояние с викингами, как на контрольный матч с повышенной ответственностью. Тренер "шашечных" Златко Далич не стал менять свое решение по поводу того, что в матче с Исландией должны играть те, кто пока получил мало игровой практики на этом мундиале, и выпустил наполовину резервный состав.

Особенно экспериментальной была оборона: Калинич, Едвай, Чорлука, Калета-Чар, Пиварич. Игроки высокого калибра здесь есть, однако никакого намека на основной состав или банальную сыгранность. Но такой эксперимент был оправдан, ведь первые минуты показали, что девизом матча станет лозунг "больше контроля мяча – меньше нагрузки на оборону". И тактика работала! В первые 20 минут матча "шашечные" владели мячом почти 80% игрового времени. Проблема лишь в том, что моменты не создавались.

Хотя уже теперь, после окончания матча, можно предположить, что тотальное владение Хорватии в первые минуты – это хитрый план исландского тренера Хадльгримссона (который, кстати, не сработал). Ведь викинги, по сути, ни во что иное и не играют. Кто-то может представить Исландию, владеющую мячом? В редких случаях – да. Но не в течении всего матча.

Формально, первые 30 минут встречи практически выпали из противостояния: 0 моментов в исполнении обеих команд, владение Хорватии и оборона Исландии. Все самое интересное началось в последние 15 минут первого тайма. После опасного штрафного в исполнении Сигурдссона, где хорватский вратарь Калинич впервые показал себя, в головах исландских футболистов как будто щелкнула кнопка "пора атаковать". И понеслось!

На 34 минуте Исландия подала угловой, после которого воротам угрожал Биркир Бьярнасон: полузащитник получил хорошую скидку от партнера и мощно пробил по воротам Калинича с района одиннадцатиметровой отметки. Но Хорватии повезло, ведь мяч застрял в частоколе ног и был выбит подальше.

Через 7 полных оборотов секундной стрелки исландцы отобрали мяч у хорватов на чужой половине поля, игровой снаряд прилетел к Гилфи Сигурдссону, и тот отдал точную передачу на Финнбогасона, который оказался в штрафной площади "шашечных" и первым касанием пульнул по воротам – немного мимо.

В компенсированное время викинги создали сразу 2 момента. Сначала Бьярнасон оказался расторопней всех после подачи с углового и пробил по хорватским воротам. Голкипер был уже практически бессилен, но на подмогу пришел один из защитников, который и выбил мяч подальше. А уже через минуту Гуннарссон подхватил игровой снаряд недалеко от штрафной и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел под перекладину, однако Ловре Калинич его достал и перевел на угловой.

Во втором тайме Исландия продолжила нагнетать обстановку, однако именно подопечные Далича начали создавать моменты. Сначала, на 52 минуте, Милан Бадель получил мяч недалеко от ворот Халлдорссон, пробежал с ним около 10 метров и, прицелившись, ахнул по воротам со всей мощи. Исландский голкипер успел среагировать и кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

Но уже через 60 секунд "шашечные" снова зашли в штрафную викингов и, после прострела с левого фланга и рикошета от защитника, Милан Бадель поймал мяч на ногу и отправил его точно в сетку ворот Халлдорссона. Выстрел наносился с отскоком от газона и у голкипера не было ни единого шанса отразить удар – 1:0, Хорватия впереди.

Сразу после этого момента Исландия имела два шанса отыграться, и оба достались центральному защитнику Ингасону. Сначала центрбек пробивал головой после навеса со стандарта, но Калинич спас ворота, а уже через минуту еще одна подача с углового завершилась ударом в перекладину. Супершансы имели подопечные Хадльгримссона.

На 73 минуте Исландия организовала быструю атаку: Финнбогасон ускорился по правому флангу и исполнил прострел на одинокого Бьярнасона, который стремительно забегал в штрафную. Мяч до полузащитника дошел и тот оказался один на один с голкипером, но удар первым касанием у Биркира не получился. Мяч срезался с ноги и ушел за пределы поля.

Но Исландия свой шанс получила. На 75 минуте Ловрен рукой прервал прострел в штрафную и Матео Лаос стремительно указал на точку. К мячу подошел Гилфи Сигурдссон и положил его точно под перекладину – 1:1, и викинги снова в деле. Но не надолго!

На 85 минуте Иван Перишич заработал штрафной вблизи чужой штрафной площади и решил сам его исполнить. Мяч полетел в район ближней девятки, но в ворота не попал.

Но Хорватия таки успела забить второй мяч и вырвать победу. Иван Перишич отобрал мяч у исландских защитников ворвался в штрафную площадь и мощным ударом переиграл голкипера викингов – 2:1.

Таким образом, Хорватия набирает 9 очков и выходит в 1/8 финала, где встретится с Данией, а Исландия покидает турнир.

Исландия – Хорватия – 1:2

Голы: Бадель, 53 – 0:1; Сигурдссон, 76 – 1:1; Перишич, 90 – 1:2.

Исландия: Халлдорссон – Сиварссон, Ингасон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон – Гуннарссон, Халльфредссон – Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон (Траустасон, 90+4) – Финнбогасон (Гудмундссон, 85)

Хорватия: Л. Калинич – Едвай, Чорлука, Калета-Чар, Пиварич – Модрич (Брадарич, 65), Бадель – Пьяца (Ловрен, 70), Ковачич (Ракитич, 84), Перишич – Крамарич.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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