Хорватия в серии пенальти обыграла Данию и в четвертьфинале встретится с Россией

Вслед за Испанией и Россией свой матч в 1/8 финала провели хорваты и датчане.

Команды начали встречу без раскачки, уже на первой минуте Кнудсен ввел мяч в игру из аута, Дилейни зацепился за него в штрафной Хорватии, затем откатил игровой снаряд на Матиаса Йоргенсена, а тот отправил его в ворота. Мяч при этом проскочил под рукой у Субашича, изменил направление, но все же закатился в сетку.

Датчане не успели толком порадоваться, как сами были вынуждены разводить мяч с центра поля. Врсалько прострелил с правого фланга, игровой снаряд срикошетил от защитника и отскочил к Манджукичу, который распечатал Шмейхеля.

После быстрого начала команды успокоились, голевой феерии в матче уже ждать не приходилось. Хорваты владели мячом, но игру не обостряли, датчане же спокойно оборонялись.

В какой-то момент Хорватия серьезно прижала соперника к его воротам, датской защите пришлось приложить значительные усилия, но все же она достойно выдержала натиск. В одной атаке хорваты трижды нанесли удар: Шмейхель отбил выстрел Ракитича, затем справился с добиванием от Перишича, а Брозович пробил выше ворот.

Датчане ответили выходом на ворота от Брейтвейта, который воспользовался позиционной ошибкой Виды, но переиграть Субашича не сумел. В конце тайма забивать должен был уже Ловрен, он пробил головой после навеса Модрича – мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме активных действий стало еще меньше, команды просто не хотели рисковать. Хорватия действовала инертно в атаке, Данию такое развитие событий полностью устраивало, в итоге игроки просто дотерпели до дополнительного времени.

Долгое время и в овертайме команды банально катали мяч, пока Крон-Дели не ошибся на своей половине поля, а Модрич своим пасом не вывел на свидание с вратарем Ребича. Хорват обыграл Шмейхеля, перед ним были пустые ворота, но затем его на газон свалил Йоргенсен. Модрич должен был забивать пенальти и выводить команду в четвертьфинал, однако Шмейхель угадал направление удара и сохранил своей команды шансы на победу.

В серии пенальти с лучшей стороны проявили себя оба вратаря, Шмейхель отбил два удара, а Субашич – три. В итоге точный удар Ракитича решил исход поединка. В 1/4 финала Хорватия встретится с Россией.

Хорватия – Дания 1:1, 3:2 по пенальти

Голы: М. Йоргенсен, 1 – 0:1; Манджукич, 4 – 1:1

Нереализованный пенальти: Модрич, 116 (вратарь)

Серия пенальти: Эриксен (вратарь), Бадель (вратарь), Кьяер (0:1), Крамарич (1:1), Крон-Дели (1:2), Модрич (2:2), Шоне (вратарь), Пиварич (вратарь), Н. Йоргенсен (вратарь), Ракитич (3:2)

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич , Ракитич, Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмейхель, Кьяер, Кнудсен, Кристенсен (Шоне, 46), Дилэйни (Крон-Дели, 98), Корнелиус (Н. Йоргенсен, 66), Брэйтвейт (Систо, 106), М. Йоргенсен, Эриксен, Дальсгаард, Поульсен.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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