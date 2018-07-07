Хорватия вышла вперед в матче с Россией

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Хорватия вышла вперед в матче с Россией

Сборная Хорватии выходит вперед в игре с Россией.

Голом отличился хорватский защитник Домагой Вида.

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