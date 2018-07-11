Хорватские болельщицы уже поддерживают свою сборную в полуфинале ЧМ

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Хорватские болельщицы уже поддерживают свою сборную в полуфинале ЧМХорватские болельщицы уже поддерживают свою сборную в полуфинальном матче Чемпионата Мира против национальной команды Англии.

Напомним, матч команды начали в следующих составах. | soccernews.ru

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