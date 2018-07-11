Хорватские болельщики поблагодарили Россию 50-метровым баннером
Хорватские болельщики поблагодарили Россию за достойное проведение Чемпионата Мира.
Так, перед полуфинальным матчем ЧМ против сборной Англии болельщики "клетчатых" продемонстрировали на "Лужниках" 50-метровый баннер в цветах национального флага с надписью: "Спасибо, Россия".
Напомним, хорваты пропустили быстрый гол в игре с Англией. | soccernews.ru
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