Хорватские болельщики поблагодарили Россию 50-метровым баннером

1 Теги хорватияанглия

Хорватские болельщики поблагодарили Россию 50-метровым баннеромХорватские болельщики поблагодарили Россию за достойное проведение Чемпионата Мира.

Так, перед полуфинальным матчем ЧМ против сборной Англии болельщики "клетчатых" продемонстрировали на "Лужниках" 50-метровый баннер в цветах национального флага с надписью: "Спасибо, Россия".

Напомним, хорваты пропустили быстрый гол в игре с Англией. | soccernews.ru

Комментарии
Тосно

Автор, вот ты ебалаша... Да они в очередной раз подъебнули нас!!! Теперь за то, что они в 1/2 играют!!!

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