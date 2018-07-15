Хорватские фанаты полностью накрыли национальным флагом поле стадиона: опубликовано фото

Хорватские фанаты продолжают подготовку к финальному матчу Чемпионата Мира-2018.

Болельщики полностью накрыли национальным флагом поле стадиона клуба "Осиек", который располагается в одноименном городке.

Напомним, что сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 сыграет с Францией. Матч начнется в 18:00 мск.

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