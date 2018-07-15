Хорватские фанаты привезли на финал ЧМ-2018 баннер невероятного размера: опубликовано фото

Хорватские болельщики впечатляюще подготовились к финальному матчу Чемпионата Мира-2018 против Франции.

Фанаты привезли в Москву баннер длиной в 100 метров.

Напомним, что финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия состоится сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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