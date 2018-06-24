Хорватский футболист доволен чисто российским подарком



Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что он доволен полученной в подарок от отеля матрешкой.

"Мне понравились матрешки, было очень приятно получить такой подарок. Правда та, на которой изображен я, больше похожа на Горана Влаовича (бывший игрок сборной Хорватии)", - приводят слова Ловрена российские СМИ.

Напомним, что Хорватия выиграла два стартовых матча Чемпионата Мира-2018 с Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0) и обеспечили себе выход в плей-офф.

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