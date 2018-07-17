Хорватский футболист оплатил кредиты 500 жителям родного города

Теги хорватияайнтрахт франкфуртанте ребич

Хорватский футболист оплатил кредиты 500 жителям родного города
Друг нападающего "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребича Ловро Шиндик заявил, что футболист несколько лет назад погасил кредиты 500 жителей своего родного города Имотски. 

"С Ребичем мы давно знакомы. Когда он играл за "РБ Лейпциг", мы часто пересекались в Берлине. А во время Чемпионата Мира-2018 мы переписывались каждый день. Он был подростком с горячей головой, но сумел преодолеть это. Однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного города Имотски", - приводит слова Шиндика sportbuzzer.

Напомним, что на ЧМ-2018 24-летний Ребич провел 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Английские топ-клубы намерены купить игрока "Баварии". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов