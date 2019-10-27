Хорватский вратарь привез гол в свои ворота, празднуя несуществующий гол сопернику

В матче 13-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" - "Славен" (2:0) гости пропустили глупый гол из-за действия своего голкипера Антонио Ежины.

На 74-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Хайдука" гости едва не отыгрались, но мяч после удара одного из игроков "Славена" попал в штангу. Со стороны казалось, что мяч влетел в ворота, но этого не случилось. Ежина подумал, что был гол и побежал праздновать к скамейке запасных. В этот момент футболисты "Хайдука" организовали атаку и отправили мяч в пустые ворота.

Благодаря победе "Хайдук" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, опередив загребское "Динамо".

Не пропустите: "Интер" – "Парма" - 2:2 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru