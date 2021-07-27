Хорватский защитник Едвай назвал причину перехода в "Локомотив"
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Хорватский защитник Тин Едвай рассказал, почему он принял решение перейти в московский "Локомотив".
"Я знаю, что "Локомотив" один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс. Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то что мне нужно", - приводит слова Едвая Sport24.
25-летний Едвай перешел в "Локомотив" из леверкузенского "Байера". Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2025 года.
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