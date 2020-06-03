Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком в современном футболе

Теги роман широков

Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком в современном футболе

Хорватское спортивное издание Sportske Novosti опубликовало материал об экс-игроке сборной России Романе Широкове.

Заголовок заметки - "Главный алкоголик современного футбола".

"Широков - экс-капитан сборной России и один из лучших хавбеков России. Он мог сделать невероятную карьеру, однако ему помешали проблемы с алкоголем. Его считают одним их главных пьяниц в современном футболе. Вредная привычка появилась у него в молодости. В 21 год он больше времени уделял барам, чем футболу", - сообщается в заметке.

Стоит отметить, что материал содержит несколько цитат футболисты, в которых он признает, что проблемы с алкоголем действительно были.

Также в заметке отмечается, что помочь игроку избавиться от пагубной привычки помогла супруга Екатерина.

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