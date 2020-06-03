Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком в современном футболе
Хорватское спортивное издание Sportske Novosti опубликовало материал об экс-игроке сборной России Романе Широкове.
Заголовок заметки - "Главный алкоголик современного футбола".
"Широков - экс-капитан сборной России и один из лучших хавбеков России. Он мог сделать невероятную карьеру, однако ему помешали проблемы с алкоголем. Его считают одним их главных пьяниц в современном футболе. Вредная привычка появилась у него в молодости. В 21 год он больше времени уделял барам, чем футболу", - сообщается в заметке.
Стоит отметить, что материал содержит несколько цитат футболисты, в которых он признает, что проблемы с алкоголем действительно были.
Также в заметке отмечается, что помочь игроку избавиться от пагубной привычки помогла супруга Екатерина.
Не пропустите: Широков: "Якин - чистый мудак. Я ему так и сказал"| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались
-
Погребняк излечился от коронавируса и выписался из больницы
-
Иванович попал в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo
-
500 игроков АПЛ пожертвовали свои футболки с автографами в поддержку Национальной службы здравоохранения
-
Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы
Лента новостей
-
Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии
-
Главный тренер "Крыльев Советов" высказался о возобновлении сезона
-
"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались
-
Супруга Карпина опубликовала архивное фото с отдыха в Турции
-
Погребняк излечился от коронавируса и выписался из больницы
-
Иванович попал в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo
-
"Луч" погасил задолженности перед футболистами и тренерским штабом по зарплате
-
500 игроков АПЛ пожертвовали свои футболки с автографами в поддержку Национальной службы здравоохранения
-
Жена Погребняка рассказала, что у сына снова положительный тест на коронавирус
-
Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком в современном футболе
-
Бывший селекционер "Спартака" рассказал, как клубу удалось опередить ЦСКА в борьбе за Промеса
-
Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы
-
Шевченко высказался в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда
-
"Барселона" намерена вернуть воспитанника из "Манчестер Сити"
-
Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором
-
"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА
-
Холанд, возможно, пропустит матч с "Гертой" из-за травмы
-
"Мы едины". Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи
-
"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Холанда
-
Экс-игрок "Арсенала" Пирес выразил желание начать карьеру главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20