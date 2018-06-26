Хорваты в концовке вышли вперед в игре с Исландией

Сборная Хорватии в самой концовке игры заключительного тура Чемпионата Мира против команды Исландии вышла вперед. Забитым мячом в составе "клетчатых" отметился Иван Перишич.

Напомним, исландцы сравняли счет в матче с пенальти. | soccernews.ru