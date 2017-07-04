Хосабед стал игроком "Сельты"

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Хосабед стал игроком "Сельты"

"Сельта" выкупила права на полузащитника "Фулхэма" Хосабеда Санчеса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Хавбек подписал с "кельтами" контракт до лета 2021 года.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Хосабед играл за "Сельту" на правах аренды, провел 15 матчей и забил 2 мяча.

26-летний Хосабед выступал за "Фулхэм" с 2016 года и сыграл 7 матчей. Ранее играл за "Севилью", "Понферрадину", "Хаен" и "Райо Вальекано". Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. 

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