Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

О Тьерри Коррея

"Он в полном порядке. Он выбыл из строя, и поэтому работал отдельно от команды, но к завтрашнему дню он будет в идеальном состоянии".

О том, будет ли похож завтрашний матч на тот, что был на "Месталье"

"Каждая игра отличается. Прошло несколько месяцев, и были тяжёлые игры, как дома, так и на выезде. У них доступен практически весь состав, а у нас нет некоторых игроков. Обыграть лидера и одну из лучших команд лиги крайне сложно. Мы едем туда с энтузиазмом и всегда выходим на матчи с желанием победить и показать хороший результат. Мы всегда стремимся к победе".

Игра между "Реалом" и "Валенсией" состоится завтра, 8 января, в 23:00 по московскому времени.

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