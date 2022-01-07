Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен
Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках 20-го тура Ла Лиги.
О Тьерри Коррея
"Он в полном порядке. Он выбыл из строя, и поэтому работал отдельно от команды, но к завтрашнему дню он будет в идеальном состоянии".
О том, будет ли похож завтрашний матч на тот, что был на "Месталье"
"Каждая игра отличается. Прошло несколько месяцев, и были тяжёлые игры, как дома, так и на выезде. У них доступен практически весь состав, а у нас нет некоторых игроков. Обыграть лидера и одну из лучших команд лиги крайне сложно. Мы едем туда с энтузиазмом и всегда выходим на матчи с желанием победить и показать хороший результат. Мы всегда стремимся к победе".
Игра между "Реалом" и "Валенсией" состоится завтра, 8 января, в 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14