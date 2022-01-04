Тренер "Валенсии" высказался о тратах "Барселоны"
Фото: скриншот из трансляции Gol directo
Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас поделился мнением о трансферных тратах "Барселоны" и влиянии финансового фэйр-плей на них.
"У "Барселоны" 300 миллионов евро долгов (краткосрочных - прим.), и они подписали Феррана Торреса и собираются подписать Морату. А их президент сказал, что они они хотят подписывать еще игроков, например Холанда. Где финансовый фейр-плей?", - сказал испанский специалист.
Следующий матч "Валенсия" проведет против "Картахены" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Встреча запланирована на 5 января и начнется в 18:00 (мск).
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|7
|Валенсия
|20
|31
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14