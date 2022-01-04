Тренер "Валенсии" высказался о тратах "Барселоны"

Фото: скриншот из трансляции Gol directo

Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас поделился мнением о трансферных тратах "Барселоны" и влиянии финансового фэйр-плей на них.

"У "Барселоны" 300 миллионов евро долгов (краткосрочных - прим.), и они подписали Феррана Торреса и собираются подписать Морату. А их президент сказал, что они они хотят подписывать еще игроков, например Холанда. Где финансовый фейр-плей?", - сказал испанский специалист.

Следующий матч "Валенсия" проведет против "Картахены" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Встреча запланирована на 5 января и начнется в 18:00 (мск).

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