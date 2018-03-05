Хосе Хименес: "Разница в том, что Месси решил исход матча одним моментом"

Теги атлетико мадридхосе мария хименесбарселоналионель месси

Хосе Хименес: "Разница в том, что Месси решил исход матча одним моментом"Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Мария Хименес подвел итог вчерашнему матчу Ла Лиги, в котором его команда уступила каталонской "Барселоне".

"Месси - с другой планеты. Он забил со штрафного. Поэтому нашу команду не в чем упрекать... Ни у одной из команд не было реальных голевых моментов. Разница состояла в том, что Месси решил исход игры одним великолепным моментом. Во второй половине мы были лучше, но это не дало нам результата", - цитирует 23-летнего бека goal.com.

Напомним, Месси предпочитает трансферу Гризманна покупку игрока "Баварии". | soccernews.ru

комментарии
Алекс

Лионель действительно инопланетянин!И Салаху до него ещё ого-го как далеко...

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Эрик

Ну я бы сказал Саллах с другой планеты, а Месси чуть лучше отличного играет. В данное время.

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