Хосе Хименес: "Разница в том, что Месси решил исход матча одним моментом"

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Мария Хименес подвел итог вчерашнему матчу Ла Лиги, в котором его команда уступила каталонской "Барселоне".

"Месси - с другой планеты. Он забил со штрафного. Поэтому нашу команду не в чем упрекать... Ни у одной из команд не было реальных голевых моментов. Разница состояла в том, что Месси решил исход игры одним великолепным моментом. Во второй половине мы были лучше, но это не дало нам результата", - цитирует 23-летнего бека goal.com.

Напомним, Месси предпочитает трансферу Гризманна покупку игрока "Баварии". | soccernews.ru