Хосе Луис Мендилибар уволен из "Алавеса"
Фото: сайт "Алавеса"\Автор неизвестен
"Алавес" официально объявил об увольнении с поста главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара спустя 12 матчей после назначения.
Напомним, что Мендилибар был назначен на этот пост в конце декабря, после увольнения Хавьера Кальехи, которого назначали в конце прошлого сезона, и который спас команду от вылета в Сегунду.
За 12 матчей под руководством баскского специалиста "Алавес" выиграл всего один раз, 4 раза сыграл вничью, а семь встреч завершил поражением.
За 8 туров до конца сезона Ла Лиги клуб из столицы страны Басков - Витории, занимает последнее место, имея в своем активе 22 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14