Хосе Луис Мендилибар уволен из "Алавеса"

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Хосе Луис Мендилибар уволен из "Алавеса"

Фото: сайт "Алавеса"\Автор неизвестен

"Алавес" официально объявил об увольнении с поста главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара спустя 12 матчей после назначения.

Напомним, что Мендилибар был назначен на этот пост в конце декабря, после увольнения Хавьера Кальехи, которого назначали в конце прошлого сезона, и который спас команду от вылета в Сегунду.

За 12 матчей под руководством баскского специалиста "Алавес" выиграл всего один раз, 4 раза сыграл вничью, а семь встреч завершил поражением.

За 8 туров до конца сезона Ла Лиги клуб из столицы страны Басков - Витории, занимает последнее место, имея в своем активе 22 очка.

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