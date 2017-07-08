Хосе Суарес покинул "Барселону"

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Хосе Суарес покинул "Барселону"
Вратарь "Барселоны" Хосе Суарес перешел в "Жирону", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался жирондинцам бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2021 года.

21-летний Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года, но не провел за основной состав ни одного матча. Ориентировочная стоимость Суареса составляет 500 тысяч евро. 

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