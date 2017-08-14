Хоселу перейдёт в "Ньюкасл"

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Хоселу перейдёт в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" близок к приобретению форварда "Сток Сити" Хоселу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" заплатят за 27-летнего испанца 5,5 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Хоселу выступал за "Сток Сити" с 2015 года, сыграл 27 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Депортиво".

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