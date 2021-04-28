Хосеп Гвардиола: "Нам будет тяжело с ПСЖ"

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Хосеп Гвардиола: "Нам будет тяжело с ПСЖ"Фото: Твиттер @ManCity 
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей игры против ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Я не хочу выигрывать, не хочу выходить в финал. Я мечтаю, чтобы команда просто показала свой футбол.

Мы знаем, что в обоих матчах нам будет трудно и у соперника будут моменты. Все знают, каким мастерством обладают игроки парижского клуба. Но разве можно ожидать иного в 1/2 финала Лиги Чемпионов?

АПЛ – самый важный для нас турнир, а Лига Чемпионов – самый красивый.

Все игроки в хорошей форме, они готовы, у них прекрасное настроение. Мы благодарны за то, что получили такую возможность. Для ряда клубов это норма, кто-то уже много раз выигрывал этот трофей, но для нас здесь все новое. И мы благодарны за это.

Это невероятно, шанс поехать в Париж – это прекрасно", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, "Манчестер Сити" сыграет против ПСЖ в Париже сегодня, 28 апреля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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