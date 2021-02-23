Хосеп Гвардиола - о предстоящей игре в Лиге Чемпионов: "Уважаю немецкие клубы за их силу"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о сопернике в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

"У них достаточно опытных футболистов. Зоммер – прекрасный вратарь, который помогает в комбинационной игре. Хочу отметить и полузащиту. От них исходит большая опасность, создается много моментов.

Я уважаю немецкие клубы, знаю, насколько они сильны.



У соперника отлично получается играть в комбинационный футбол. Они используют короткие передачи и подключают скоростных нападающих при контратаках.