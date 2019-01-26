Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке

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Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о покупке новых игроков. Об этом сообщает A Bola.

"Мы должны действовать быстрее конкурентов, умнее. Наши соперники в этом смысле ловчее, они покупают лучших. Есть много хороших клубов, и порой с ними не возможно соревноваться.  

Сложно купить отличных игроков, особенно по хорошей цене. Это практически невозможно", - сказал тренер. 

"Манчестер Сити" после 23-х туров расположился на 2 месте турнирной таблицы АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 4 балла. 

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