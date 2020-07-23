Хосеп Гвардиола получил более 300 миллионов евро на летние трансферы

Руководство "Манчестер Сити" готово выделить 330 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола хочет, чтобы "горожане" купили двух центральных защитников, крайнего форварда и центрального нападающего.

В сферу интересов "Манчестер Сити" входят Калиду Кулибали, Диего Карлос, Милан Шкриньяр и Лаутаро Мартинес.

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