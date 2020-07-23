Хосеп Гвардиола получил более 300 миллионов евро на летние трансферы

Теги манчестер ситихосеп гвардиолатрансферы

Хосеп Гвардиола получил более 300 миллионов евро на летние трансферы

Руководство "Манчестер Сити" готово выделить 330 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола хочет, чтобы "горожане" купили двух центральных защитников, крайнего форварда и центрального нападающего.

В сферу интересов "Манчестер Сити" входят Калиду Кулибали, Диего Карлос, Милан Шкриньяр и Лаутаро Мартинес.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов