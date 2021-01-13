Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как просил своих игроков поменьше бегать во время матчей, чтобы избежать накопления усталости.
"Сити" не очень уверенно стартовали, однако победили в шести последних встречах.
"Сейчас мы стали меньше бегать. Вот и вся разница. Ведь в футболе нужно и ходить.
Без мяча ты должен бежать. Но, когда мяч у тебя, значит ты на своей позиции. Не нужно бежать тебе - пусть двигается мяч.
В начале сезона многое не удалось, я виноват в этом. Видимо, не достаточно ясно высказывал свои мысли игрокам. Но теперь уже все гораздо лучше. Дело в том, что игрокам нужно было больше времени на раскачку, ведь практически отсутствовала предсезонная подготовка", – сказал Гвардиола ESPN.
Читать также: "Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
-
Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
-
Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году
-
Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина
-
"Аталанта" не будет продавать Гомеса топ-клубам Италии
Лента новостей
-
"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
-
Бывшая девушка Роналду владеет клубом в Чили (фото модели Playboy)
-
Сёмин высказался о приглашении в клуб Евгения Савина
-
"Спартак" не сможет досрочно вернуть Мирзова из аренды
-
"Байер" объявил о покупке защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" назвал дату медобследования Хендрикса
-
Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"
-
"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ
-
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
-
Агент Гурцкая: "Конте просил 100 миллионов на усиление состава "Спартака""
-
"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать Рамоса
-
Футболисты "Спартака" прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ
-
2
Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
-
"Ахмат" усилился лучшим бомбардира прошлого чемпионата Румынии
-
Появилась информация о сроках возвращения Хави в "Барселону"
-
Лингард может перейти в "Ниццу"
-
1
Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году
-
Стив Брюс пожаловался на VAR
-
Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина
-
"Милан" предложил Чалханоглу большую сумму по контракту
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18