Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как просил своих игроков поменьше бегать во время матчей, чтобы избежать накопления усталости.

"Сити" не очень уверенно стартовали, однако победили в шести последних встречах.

"Сейчас мы стали меньше бегать. Вот и вся разница. Ведь в футболе нужно и ходить.

Без мяча ты должен бежать. Но, когда мяч у тебя, значит ты на своей позиции. Не нужно бежать тебе - пусть двигается мяч.