Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"

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Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как просил своих игроков поменьше бегать во время матчей, чтобы избежать накопления усталости.

"Сити" не очень уверенно стартовали, однако победили в шести последних встречах.

"Сейчас мы стали меньше бегать. Вот и вся разница. Ведь в футболе нужно и ходить.

Без мяча ты должен бежать. Но, когда мяч у тебя, значит ты на своей позиции. Не нужно бежать тебе - пусть двигается мяч.

В начале сезона многое не удалось, я виноват в этом. Видимо, не достаточно ясно высказывал свои мысли игрокам. Но теперь уже все гораздо лучше. Дело в том, что игрокам нужно было больше времени на раскачку, ведь практически отсутствовала предсезонная подготовка", – сказал Гвардиола ESPN.

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