Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он хотел бы продолжить работу в английским клубе.

"Я бы хотел остаться в "Манчестер Сити". Я люблю этот клуб, но хочу заслужить новый контракт. За последние 10 лет клуб добился больших успехов, но на вершине необходимо удержаться. Пока что руководство клуба не говорило со мной о контракте. Если я не оправдаю ожиданий клуба, значит я не заслуживаю новый контракт. Чтобы продлить соглашение, мне нужно выигрывать трофеи", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Нынешний контракт 49-летнего специалиста действует до лета 2021 года.

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