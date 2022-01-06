Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пропустит завтрашний матч Кубка Англии против "Суиндона", сообщает официальный сайт "горожан".

Отмечается, что положительный тест сдал не только 50-летний испанский специалист, но также и его помощник Хуанма Лильо. Оба тренера изолировались.

Сейчас в "Манчестер Сити" из-за коронавируса изолирован 21 человек: 14 сотрудников клуба и 7 игроков первой команды.

Также не пропустите: Экс-звезда АПЛ считает, что трансфер Роналду был ошибкой для "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru