Хосонов "Удаление? Я даже не тронул его, б**, ** твою мать"



Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов крайне эмоционально отреагировал на свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1).

"Я даже не тронул его, б**, ** твою мать", – сказал Хосонов, уходя с поля.

19-летний Хосонов получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике "Локомотива" Тарасе Михалике на 49-й минуте.

Не пропустите: Гончаренко: "Контролировали игру, если бы не удаление, наверняка, довели бы ее до победы". | http://soccernews.ru