Хосонов "Удаление? Я даже не тронул его, б**, ** твою мать"

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Хосонов "Удаление? Я даже не тронул его, б**, ** твою мать"
Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов крайне эмоционально отреагировал на свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1).

"Я даже не тронул его, б**, ** твою мать", – сказал Хосонов, уходя с поля.

19-летний Хосонов получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике "Локомотива" Тарасе Михалике на 49-й минуте.

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комментарии
Dinamo-67

Ага, совсем не тронул...

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