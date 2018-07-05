Хотим большего: Саутгейт громко выразился перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассуждает о предстоящем матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с командой Швеции.

"Я очень уважаю команду Швеции, у нее есть своё лицо. И она показывает прекрасные результаты, в отличие от более сильных сборных. Я играл против шведов и много наблюдал за их выступлением на различных турнирах. Они предпочитают меньше соперника владеть мячом. Нам нужно будет показать очень хороший футбол, чтобы выиграть в субботу", - цитирует Саутгейта официальный сайт ФИФА.

Матч Швеция - Англия состоится 7 июля. Поединок пройдет в Самаре на стадионе "Самара Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Хорватия.

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