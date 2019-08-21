Хотите поиграть официальный матч на аэродроме или прокатиться на вертолете с пьяным пилотом? Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 1

Думаете, что уровень российского чемпионата слабый? Вовсе нет! Просто мы привыкли смотреть на топовые европейские чемпионаты и сравнивать их ситуацию с нашей. А между прочим есть уголки на планете, где игра в футбол находится на уровне дворового. Редакция Soccernews начинает цикл материалов о коротких и занимательных футбольных историях из глубинок планеты.



Белиз

Местная газета Белиза Amandala как-то написала (с переводом проблем не было, благо местные газеты выходят на английском языке): "В Белизе нет культа футбола. После очередного позорного матча наши чиновники, смущенно улыбаясь, говорят, что "это был полезный опыт, мы многому научились". Мы должны понять, что в Центральной Америке, среди мачо-латиносов, мы чужие, потому что говорим по-английски. Чтобы выйти на международный уровень, нам надо для начала научиться обыгрывать своих соседей, вроде Сальвадора – страны, которая в свое время развязала войну из-за футбола. Мировой футбол – это не спорт. Это война!". Вот такая интересная философия!

Центрально-Африканская республика

Семь лет года назад чемпионат Банги – столицы Центрально-Африканской республики – был прерван из-за длительного ремонт стадиона. Клубам было негде играть, и они потребовали от властей компенсацию, оценив убытки в беспрецедентную сумму – 6500 евро (интересно, Неймар зарабатывает столько за минуту или за 40 секунд?). В результате правительство выплатило клубам по 1000 евро, а матчи чемпионата возобновились на территории местного аэродрома.

Каймановы острова

Многочисленные ямайцы, живущих на Каймановых островах, всегда горячо поддерживают ямайские команды в матчах против местных. После игр они всегда сжигают флаг Каймановых островов, но власть предпочитает этого не замечать, поскольку играть с ямайцами очень выгодно: на этих матчах трибуны всегда переполнены. Где-то на окраинах всего этого действа должна светится фраза "футбол вне политики".

Самоа

Главный футбольный стадион на Самоа называется "Toleafoa JS Blatter Stadium". Свое имя он получил в честь двух крупнейших самоанских футбольных деятелей – действующего президента местной федерации Толеафоа Таутулу Роебека, который построил стадион, и президента FIFA Йозефа Блаттера, который дал денег на строительство. Страна уважает своих героев.

Афганистан

При талибах футбол в стране был долгое время запрещен, но в 2000 году было решено провести первый за много лет международный матч со сборной Пакистана. Это событие должно было продемонстрировать, как лояльно и прогрессивно настроенные власти страны. Однако вскоре после начала матча на поле выбежала религиозная полиция и стала бить пакистанских игроков палками за то, что они, вопреки местным законам, надели спортивные трусы. В итоге матч был остановлен, гостям побрили головы и отпустили домой.

Сомали

Весной 2005 года президент Футбольной федерации Сомали Башир Жамма ездил по Европе, уговаривая богатых соотечественников-эмигрантов дать денег на развитие футбола на их родине. "Я просил их помочь оживить сомалийский футбол, потому что это нужно для возрождения страны, – говорил Жамма в интервью BBC Sport. – Я собрал семь тысяч долларов – это немного, но на эти деньги можно купить форму и мячи. Я написал в FIFA много писем с просьбами, но мне никто не отвечал. Впрочем, я понимаю, почему они не ответили. Слишком много моих соотечественников писали в FIFA, и каждый требовал назначить его новым президентом футбольной федерации".

Тонга

Согласно традициям королевства Тонга, любую руководящую должность в стране должны занимать только представители знатных семей. Например, местной федерацией футбола руководит президент Благородный Веехала, старший вице-президент Благородный Фузитуа и вице-президент Благородный Моимои Ваэа.

Гвинея-Бисау

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Сергей Ольшанский рассказал Esquire о том, как он три года тренировал местный футбольный клуб: "Когда я приехал, мне сказали, что переводчика мне не дадут: смогу найти с футболистами общий язык – хорошо, нет – до свидания. До меня их тренировал какой-то лыжник из Ленинграда. У него с языком не получилось, а я через некоторое время уже говорил по-креольски. Голод был страшный. При мне игроков кормили один раз в день, рисом и рыбой, но я выбил им двухразовое питание. На матче ездили на "Уралах" – я в кабине, игроки в кузове, по 40-градусной жаре. Если надо было переправиться на другой остров – летели на вертолете МИ-8. Там есть такой период, когда вызревает плод, из которого гонят национальный алкогольный напиток. Это самое страшное время, потому что пьет вся страна, в том числе пилоты вертолетов. Однажды прилетели на остров, Декабрь сыграли, возвращаемся – а пилот пьяный, в вертолет набились какие-то бабы с козами, не протолкнуться. Я до сих пор не знаю, как тогда выжил".

Новая Каледония

Как и другие жители Океании, аборигены Новой Каледонии играют в регби. Но один местный уроженец стал не просто знаменитым футболистом, а чемпионом мира в составе сборной Франции. Кристиан Карамбе родился на острове Лифу в 1970 году, а в 20 лет уехал во Францию. Постепенно он пробился в сборную страны, перешел в мадридский "Реал" и женился на фотомодели Адриане Скленариковой. Но в футбол этот большой Канак начинал играть еще в Новой Каледонии и был воспитан в соответствии с традициями своего племени. Например, настоящее имя футболиста знает только его мать, потому что для канаков имя – это тайна, зная которую, можно причинить человеку вред.

Камбоджа

Хок Сочетра, один из самых талантливых нападающих во всей Юго-Восточной Азии, до 17 лет забил более 60 мячей в камбоджийском чемпионате, но предпочел карьеру футболиста работе менеджера в телефонной компании Samart. Дело в том, что в сборной он получал около 100 долларов в месяц, а в Samart ему платят в несколько раз больше.

Игорь Малиенко | soccernews.ru