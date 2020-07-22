"Хотят бороться за 5-6 места?" Тихонов раскритиковал "Спартак" за возможный трансфер хавбека "Уфы"

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"Хотят бороться за 5-6 места?" Тихонов раскритиковал "Спартак" за возможный трансфер хавбека "Уфы"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что он не понимает возможный переход в московский клуб узбекистанского полузащитника "Уфы" Остона Урунова.

"Надо понять, куда "Спартак" хочет двигаться. Клуб хочет бороться за пятое-шестое места или купить несколько хороших футболистов, чтобы добиваться результатов? Так было при Каррере", - приводят слова Тихонова российские СМИ.

По некоторым данным, "Спартак" готов заплатить за хавбека два миллиона евро. Если Урунов проведет в стане "красно-белых" два сезона, то московский клуб выплатит башкирцам еще два миллиона евро.

"Уфа" купила 19-летнего Урунова у ташкентского "Локомотива" за 200 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

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