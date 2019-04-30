Ховард: "Надеюсь, "Ливерпуль" никогда не выиграет АПЛ"
Известный американский вратарь Тим Ховард выразил надежду, что "Ливерпуль" не станет чемпионом Англии.
"Надеюсь, "Ливерпуль" не выиграет АПЛ никогда, пока я дышу. Две команды ведут борьбу за чемпионство и если сейчас никто из них не ошибётся, то золото достанется "Манчестер Сити", - цитирует 40-летнего голкипера Goal.com.
Стоит отметить, что Ховард выступал с 2006 по 2016 год за "Эвертон", который является принципиальным соперником "красных".
За два тура до завершения чемпионата "Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко. "Горожанам" осталось сыграть с "Лестером" и "Брайтоном", а "скаузерам" - с "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14