Ховард: "Надеюсь, "Ливерпуль" никогда не выиграет АПЛ"

Известный американский вратарь Тим Ховард выразил надежду, что "Ливерпуль" не станет чемпионом Англии.

"Надеюсь, "Ливерпуль" не выиграет АПЛ никогда, пока я дышу. Две команды ведут борьбу за чемпионство и если сейчас никто из них не ошибётся, то золото достанется "Манчестер Сити", - цитирует 40-летнего голкипера Goal.com.

Стоит отметить, что Ховард выступал с 2006 по 2016 год за "Эвертон", который является принципиальным соперником "красных".

За два тура до завершения чемпионата "Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко. "Горожанам" осталось сыграть с "Лестером" и "Брайтоном", а "скаузерам" - с "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном".

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