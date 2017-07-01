Хриен стал игроком "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Виктории Пльзень" Мартина Хриена.

Сумма трансфера составила один миллион евро. 21-летний словак заключил с "орлами" контракт до лета 2022 года.

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