Хриен стал игроком "Бенфики"

Теги бенфикавиктория плзеньмартин хриен

Хриен стал игроком "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Виктории Пльзень" Мартина Хриена.

Сумма трансфера составила один миллион евро. 21-летний словак заключил с "орлами" контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: Форвард "Бенфики" перешел в "Айнтрахт". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
Полная таблица

топ-5 тегов