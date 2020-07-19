Христо Стоичков: "Барса" пригласила посредственного тренера. Потратили миллиард евро и ничего не выиграли"

Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков рассказал, что думает о ситуации в каталонском клубе.

"Клуб выгнал Вальверде, когда он был первый в Ла Лиге, но не уволил, когда он проиграл в Риме 0:3 и Ливерпуле 0:4.

Беспокоит то, что миллиард евро потрачен, но ничего не выиграно. Миллиард - это не два цента.

Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника", - сказал Стоичков.

Напомним, Вальверде покинул "Барселону" в начале 2020 года. Его место занял Кике Сетьен, под руководством которого "сине-гранатовые" заняли второе место в Ла Лиге.

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