Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала

Экс-игрок сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал, как нужно наказать страну за расистский скандал.

Напомним, что на матче отбора Евро-2020 против Англии болгарские фанаты выкрикивали расистские оскорбления в отношения футболистов "трех львов", из-за чего игру пришлось приостанавливать.

"Вы обязаны закрыть стадион и играть без болельщиков. Или нужно отстранить все болгарские клубы от участия в еврокубках. Пять лет дисквалификации должны их успокоить", - цитирует Стоичкова L'Equipe.

Стоичков выступал за сборную Болгарии с 1987 по 1999 год, а с 2004 по 2007 год являлся ее тренером.

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