Христов стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника софийской "Славии" Петко Христова.

Сумма трансфера составила один миллион евро. 18-летний болгарин заключил с флорентийским клубом контракт до лета 2022 года. В ближайшее время бек будет играть в молодёжной команде "фиалок".

Стоит отметить, что Христов в прошлом сезоне сыграл за "Славию" 26 матчей и забил 1 гол.

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